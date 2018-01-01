Ветер (фильм, 1992) смотреть онлайн

Спортивный драматический фильм «Ветер» — захватывающая история о мире парусного спорта, амбициях и любви.



Молодой яхтсмен Уилл Паркер мечтает выиграть престижную регату «Кубок Америки». Вместе со своей девушкой Кейт он попадает в команду к опытному капитану Моргану Уэлду, но когда до соревнований остается совсем немного, тот заявляет, что на судне нет места женщинам. Разрыв с Кейт не сделал Уилла счастливее — американские яхтсмены впервые уступили кубок австралийцам. Но Паркер получает второй шанс. Правда, для этого ему придется извлечь урок из ошибок прошлого и как-то загладить вину перед Кейт.



Картина режиссера Кэррола Бэлларда — честный взгляд на мир спорта, где стремление к победе любой ценой разрушает отношения и личную жизнь. Смотреть фильм «Ветер» стоит хотя бы ради того, чтобы вспомнить: победа имеет смысл только тогда, когда удается не потерять себя.



