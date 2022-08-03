Ветер усиливается
Wink
Фильмы
Ветер усиливается
2014, Surplus of Wind
Драма24 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Ветер усиливается (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

Философская зарисовка про двух братьев. Они такие разные и они — не вместе. Один на Востоке, другой на Западе. Их объединяет родная кровь, но у каждого свой характер и своя судьба. Фильм-участник кинофестиваля в Локарно.

Страна
Швейцария
Жанр
Драма
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.2 IMDb