Wink
Детям
Весенние денечки с малышом Ру
Актёры и съёмочная группа фильма «Весенние денечки с малышом Ру»

Актёры и съёмочная группа фильма «Весенние денечки с малышом Ру»

Режиссёры

Сауль Эндрю Блинкофф

Сауль Эндрю Блинкофф

Saul Andrew Blinkoff
Режиссёр
Эллиот М. Бур

Эллиот М. Бур

Elliot M. Bour
Режиссёр

Актёры

Джим Каммингс

Джим Каммингс

Jim Cummings
АктёрWinnie The Pooh / Tigger
Кен Сэнсом

Кен Сэнсом

Ken Sansom
АктёрRabbit
Джимми Беннетт

Джимми Беннетт

Jimmy Bennett
АктёрRoo
Дэвид Огден Стайерз

Дэвид Огден Стайерз

David Ogden Stiers
Актёррассказчик
Кэт Суси

Кэт Суси

Kath Soucie
АктрисаKanga
Джон Фидлер

Джон Фидлер

John Fiedler
АктёрPiglet
Питер Каллен

Питер Каллен

Peter Cullen
АктёрEeyore

Продюсеры

Роберт Кларк

Роберт Кларк

Robert Clark
Продюсер

Актёры дубляжа

Георгий Корольчук

Георгий Корольчук

Актёр дубляжа
Елизавета Чабан

Елизавета Чабан

Актриса дубляжа
Станислав Концевич

Станислав Концевич

Актёр дубляжа
Мария Соснякова

Мария Соснякова

Актриса дубляжа
Андрей Матвеев

Андрей Матвеев

Актёр дубляжа

Монтажёры

Роберт С. Бирчард

Роберт С. Бирчард

Robert S. Birchard
Монтажёр

Композиторы

Марк Уоттерс

Марк Уоттерс

Mark Watters
Композитор