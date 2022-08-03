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Весь этот джаз

Весь этот джаз (фильм, 1979) смотреть онлайн

1979, Весь этот джаз
Мелодрама, Музыка118 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм о творческой карьере Джо Гидеона, его взаимоотношениях с женщинами, в частности, с бывшей женой Одри и дочерью Мишель, где он показан эгоцентричным трудоголиком, который доводит себя до инфаркта.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Биография, Музыка
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Весь этот джаз»