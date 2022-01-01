Версаче
Версаче

Фильм Версаче

2022, The Genius of Gianni Versace Alive
Документальный18+
О фильме

Каким был Джанни Версаче? Модельером, ставшим эталоном стиля и свободы. Изобретателем, смешивающим античность и поп-арт. Визионером, перевернувшим мир моды с ног на голову и открывшим дорогу на подиум многим моделям. Через рассказы работавших с Версаче моделей, архивные кадры со знаменитых показов и отрывки из интервью с самим кутюрье зритель становится свидетелем его неугасающего гения.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb