Фильм Версаче
2022, The Genius of Gianni Versace Alive
Документальный18+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Каким был Джанни Версаче? Модельером, ставшим эталоном стиля и свободы. Изобретателем, смешивающим античность и поп-арт. Визионером, перевернувшим мир моды с ног на голову и открывшим дорогу на подиум многим моделям. Через рассказы работавших с Версаче моделей, архивные кадры со знаменитых показов и отрывки из интервью с самим кутюрье зритель становится свидетелем его неугасающего гения.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
