Фильм Версаче

Каким был Джанни Версаче? Модельером, ставшим эталоном стиля и свободы. Изобретателем, смешивающим античность и поп-арт. Визионером, перевернувшим мир моды с ног на голову и открывшим дорогу на подиум многим моделям. Через рассказы работавших с Версаче моделей, архивные кадры со знаменитых показов и отрывки из интервью с самим кутюрье зритель становится свидетелем его неугасающего гения.



