Вернуть сына (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Shakthi: The Power
Боевики, Драмы156 мин18+
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Сюжет
Приехав в Лос-Анжелес к дяде, Нандини выходит замуж за Шекхара. Они счастливы в браке, у них подрастает трехлетний сын. Неожиданно Шекхар узнает о кровавой резне, произошедшей в его родной деревне. Обеспокоенный, он решает съездить туда на несколько дней.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.1 IMDb
- КВРежиссёр
Кришна
Вамси
- ККАктриса
Каришма
Капур
- НПАктёр
Нана
Патекар
- СКАктёр
Санджай
Капур
- ДГАктёр
Джей
Гидвани
- ШРАктёр
Шах
Рукх Кхан
- ДНАктриса
Дипти
Навал
- Актриса
Айшвария
Рай Баччан
- ВРАктёр
Виджай
Рааз
- ТТАктёр
Тику
Талсания
- ДБАктёр
Джаспал
Бхатти
- КВСценарист
Кришна
Вамси
- КПСценарист
Камал
Пандеу
- БКПродюсер
Бони
Капур
- ШПродюсер
Шридеви
- ТМПродюсер
Трилок
Малхотра
- ППХудожник
Притен
Патил
- МШХудожница
Мандира
Шукла
- ИДКомпозитор
Исмаил
Дарбар