Вернуть сына (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Приехав в Лос-Анжелес к дяде, Нандини выходит замуж за Шекхара. Они счастливы в браке, у них подрастает трехлетний сын. Неожиданно Шекхар узнает о кровавой резне, произошедшей в его родной деревне. Обеспокоенный, он решает съездить туда на несколько дней.



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