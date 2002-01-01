Вернуть сына
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Вернуть сына

Вернуть сына (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Shakthi: The Power
Боевики, Драмы156 мин18+

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Сюжет

Приехав в Лос-Анжелес к дяде, Нандини выходит замуж за Шекхара. Они счастливы в браке, у них подрастает трехлетний сын. Неожиданно Шекхар узнает о кровавой резне, произошедшей в его родной деревне. Обеспокоенный, он решает съездить туда на несколько дней.

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Информация

Страна
Индия
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вернуть сына»

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