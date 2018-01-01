Wink
Фильмы
Верность
Актёры и съёмочная группа фильма «Верность»

Актёры и съёмочная группа фильма «Верность»

Режиссёры

Анджей Жулавский

Анджей Жулавский

Andrzej Zulawski
Режиссёр

Актёры

Софи Марсо

Софи Марсо

Sophie Marceau
АктрисаClélia
Паскаль Греггори

Паскаль Греггори

Pascal Greggory
АктёрClève
Гийом Кане

Гийом Кане

Guillaume Canet
АктёрNémo
Мишель Сюбор

Мишель Сюбор

Michel Subor
АктёрRupert MacRoi
Магали Ноэль

Магали Ноэль

Magali Noël
АктрисаLa mère de clélia
Марк Франсуа

Марк Франсуа

Marc François
АктёрSaint-André
Эдит Скоб

Эдит Скоб

Edith Scob
АктрисаDiane
Марина Анд

Марина Анд

Marina Hands
АктрисаJulia
Мануэль Ле Ливре

Мануэль Ле Ливре

Manuel Le Lièvre
АктёрJean
Орельен Рекуан

Орельен Рекуан

Aurélien Recoing
АктёрBernard
Жан-Шарль Думей

Жан-Шарль Думей

Jean-Charles Dumay
АктёрAntoine
Ги Трежан

Ги Трежан

Guy Tréjan
АктёрJulien Clève
Эдеа Дарк

Эдеа Дарк

Edéa Darcque
АктрисаIna
Жюли Броше

Жюли Броше

Julie Brochen
АктрисаGenièvre
Арман Алтаи

Арман Алтаи

Armande Altaï
АктрисаMrs. MacRoi
Уильям Месгвич

Уильям Месгвич

William Mesguich
АктёрDavid
Сесиль Ришар

Сесиль Ришар

Cécile Richard
АктрисаSéléna
Бруно Лопез

Бруно Лопез

Bruno López
АктёрConvive photographe
Изабель Малин

Изабель Малин

Isabelle Malin
АктрисаAmie de Clève
Ален Гийо

Ален Гийо

Alain Guillo
АктёрAmi de Clève
Оливье Бони

Оливье Бони

Olivier Bony
АктёрMédecin
Филипп Дормуа

Филипп Дормуа

Philippe Dormoy
АктёрProf de Némo
Ги-Пьерр Беннет

Ги-Пьерр Беннет

Guy-Pierre Bennet
АктёрGianfranco Giuliani
Лайонел Бремон

Лайонел Бремон

Lionel Brémond
АктёрTechnicien régie
Паскаль Токатлиан

Паскаль Токатлиан

Pascal Tokatlian
АктёрFleuriste
Томас Марти

Томас Марти

Thomas Marty
АктёрJoueur de hockey
Франсуаза Гайер

Франсуаза Гайер

Françoise Geier
АктрисаNurse
Йохан Мюнье

Йохан Мюнье

Johann Meunier
АктёрPetit ami de Bernard
Алис Карель

Алис Карель

Alice Carel
АктрисаServeuse rousse
Андре Валарди

Андре Валарди

André Valardy
АктёрHomme aux claquettes
Ксаверы Жулавский

Ксаверы Жулавский

Xawery Zulawski
АктёрCoureur Speedway
Сильвен Мори

Сильвен Мори

Sylvain Maury
АктёрTravesti
Ури Мильштейн

Ури Мильштейн

Oury Milshtein
АктёрVoisin
Дайан Хоукинс

Дайан Хоукинс

Diane Hawkins
Актриса
Лайонел Гай-Бремонд

Лайонел Гай-Бремонд

Lionel Guy-Bremond
Актёр

Сценаристы

Анджей Жулавский

Анджей Жулавский

Andrzej Zulawski
Сценарист

Продюсеры

Паулу Бранку

Паулу Бранку

Paulo Branco
Продюсер

Монтажёры

Мари-Софи Дюбю

Мари-Софи Дюбю

Marie-Sophie Dubus
Монтажёр

Операторы

Патрик Блосье

Патрик Блосье

Patrick Blossier
Оператор

Композиторы

Анджей Кожиньский

Анджей Кожиньский

Andrzej Korzynski
Композитор