Верность (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, La fidélité
Драма16+
О фильме
Молодая талантливая фотожурналистка Клелия работает на скандально известного медиамагната Люсьена Мак Руа, который когда-то был любовником ее матери. Фоторепортажи Клелии отличаются большой выдумкой и требуют немалой смелости.
Редактор Клев, влюбившийся в Клелию с первого взгляда, просит ее руки. Она не может устоять перед его прямодушием и трогательной неуклюжестью и отвечает согласием. Ведь ради нее Клев отказался жениться на дочери самого Мак Руа.
В канун свадьбы Клелия знакомится с молодым папарацци Немо, работающим на все того же Мак Руа! И, хотя Клелия влюбляется в Немо, она пытается остаться верной мужу, которого скорее уважает, чем любит…
СтранаФранция, Португалия
ЖанрДрама
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АЖРежиссёр
Анджей
Жулавский
- Актриса
Софи
Марсо
- ПГАктёр
Паскаль
Греггори
- Актёр
Гийом
Кане
- МСАктёр
Мишель
Сюбор
- МНАктриса
Магали
Ноэль
- МФАктёр
Марк
Франсуа
- ЭСАктриса
Эдит
Скоб
- МААктриса
Марина
Анд
- МЛАктёр
Мануэль
Ле Ливре
- ОРАктёр
Орельен
Рекуан
- ЖДАктёр
Жан-Шарль
Думей
- ГТАктёр
Ги
Трежан
- ЭДАктриса
Эдеа
Дарк
- ЖБАктриса
Жюли
Броше
- АААктриса
Арман
Алтаи
- УМАктёр
Уильям
Месгвич
- СРАктриса
Сесиль
Ришар
- БЛАктёр
Бруно
Лопез
- ИМАктриса
Изабель
Малин
- АГАктёр
Ален
Гийо
- ОБАктёр
Оливье
Бони
- ФДАктёр
Филипп
Дормуа
- ГБАктёр
Ги-Пьерр
Беннет
- ЛБАктёр
Лайонел
Бремон
- ПТАктёр
Паскаль
Токатлиан
- ТМАктёр
Томас
Марти
- ФГАктриса
Франсуаза
Гайер
- ЙМАктёр
Йохан
Мюнье
- АКАктриса
Алис
Карель
- АВАктёр
Андре
Валарди
- КЖАктёр
Ксаверы
Жулавский
- СМАктёр
Сильвен
Мори
- УМАктёр
Ури
Мильштейн
- ДХАктриса
Дайан
Хоукинс
- ЛГАктёр
Лайонел
Гай-Бремонд
- АЖСценарист
Анджей
Жулавский
- ПБПродюсер
Паулу
Бранку
- МДМонтажёр
Мари-Софи
Дюбю
- ПБОператор
Патрик
Блосье
- АККомпозитор
Анджей
Кожиньский