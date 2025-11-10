Верность (фильм, 2000) смотреть онлайн

Молодая талантливая фотожурналистка Клелия работает на скандально известного медиамагната Люсьена Мак Руа, который когда-то был любовником ее матери. Фоторепортажи Клелии отличаются большой выдумкой и требуют немалой смелости.

Редактор Клев, влюбившийся в Клелию с первого взгляда, просит ее руки. Она не может устоять перед его прямодушием и трогательной неуклюжестью и отвечает согласием. Ведь ради нее Клев отказался жениться на дочери самого Мак Руа.

В канун свадьбы Клелия знакомится с молодым папарацци Немо, работающим на все того же Мак Руа! И, хотя Клелия влюбляется в Немо, она пытается остаться верной мужу, которого скорее уважает, чем любит…

