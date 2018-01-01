Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Верность»

Режиссёры

Пол Мазурски

Paul Mazursky
Режиссёр

Актёры

Шер

Cher
АктрисаMargaret
Чазз Пальминтери

Chazz Palminteri
АктёрTony
Райан О’Нил

Ryan O'Neal
АктёрJack Connor
Пол Мазурски

Paul Mazursky
АктёрDr. Susskind
Эмбер Смит

Amber Smith
АктрисаDebbie
Элиза Леонетти

Elisa Leonetti
АктрисаMaria
Марк Нассар

Mark Nassar
АктёрMaria's Boyfriend
Стивен Спинелла

Stephen Spinella
АктёрYoung Man at Rolls
Джеффри Райт

Jeffrey Wright
АктёрYoung Man at Rolls
Дэвид Марино

David Marino
АктёрLittle Tony
Стивен Рандаццо

Steven Randazzo
АктёрTony's Father
Олинда Туртурро

Olinda Turturro
АктрисаTony's Mother
Эллисон Дженни

Allison Janney
АктрисаSaleslady
Крис О’Нилл

Chris O'Neill
АктёрPriest
Майкл Малхерен

Michael Mulheren
АктёрForeman
Джерри Уолш

Jerry Walsh
АктёрTrucking Dispatcher
Джина Пальминтери

Gianna Palminteri
АктрисаTeacher (в титрах: Gianna Ranaudo)
Омар Скроджинс

Omar Scroggins
АктёрKid (в титрах: Omar Sharif Scroggins)
Пол Ронан

Paul Ronan
АктёрYoung Guy in Car
Эндрю Палмер

Andrew Palmer
Актёр

Сценаристы

Чазз Пальминтери

Chazz Palminteri
Сценарист

Продюсеры

Роберт Де Ниро

Robert De Niro
Продюсер
Джейн Розенталь

Jane Rosenthal
Продюсер
Нэн Л. Бернштейн

Nan Bernstein Freed
Продюсер
Генри Брончтейн

Henry Bronchtein
Продюсер

Монтажёры

Николас С. Смит

Nicholas C. Smith
Монтажёр

Операторы

Фред Мерфи

Fred Murphy
Оператор
Конрад Л. Холл

Conrad L. Hall
Оператор

Композиторы

Филлип Джонстон

Phillip Johnston
Композитор