Актёры и съёмочная группа фильма «Верность»
Режиссёры
Актёры
АктрисаMargaret
ШерCher
АктёрTony
Чазз ПальминтериChazz Palminteri
АктёрJack Connor
Райан О’НилRyan O'Neal
АктёрDr. Susskind
Пол МазурскиPaul Mazursky
АктрисаDebbie
Эмбер СмитAmber Smith
АктрисаMaria
Элиза ЛеонеттиElisa Leonetti
АктёрMaria's Boyfriend
Марк НассарMark Nassar
АктёрYoung Man at Rolls
Стивен СпинеллаStephen Spinella
АктёрYoung Man at Rolls
Джеффри РайтJeffrey Wright
АктёрLittle Tony
Дэвид МариноDavid Marino
АктёрTony's Father
Стивен РандаццоSteven Randazzo
АктрисаTony's Mother
Олинда ТуртурроOlinda Turturro
АктрисаSaleslady
Эллисон ДженниAllison Janney
АктёрPriest
Крис О’НиллChris O'Neill
АктёрForeman
Майкл МалхеренMichael Mulheren
АктёрTrucking Dispatcher
Джерри УолшJerry Walsh
АктрисаTeacher (в титрах: Gianna Ranaudo)
Джина ПальминтериGianna Palminteri
АктёрKid (в титрах: Omar Sharif Scroggins)
Омар СкроджинсOmar Scroggins
АктёрYoung Guy in Car
Пол РонанPaul Ronan
