После 20 лет брака муж решил построить новую жизнь с 24-летней секретаршей, а чтобы не потерять деньги при разводе, нанял профессионального киллера, чтобы тот убил его жену. А жена, уже и так зная об изменах мужа и много лет питаясь седативными, как раз в этот вечер (двадцатилетний юбилей свадьбы) собиралась покончить собой и уже даже заготовила объяснительную записку. Но тут приходит киллер, которому поручено ее изнасиловать и убить.

