Верность (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, Faithful
Драма, Комедия18+
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О фильме
После 20 лет брака муж решил построить новую жизнь с 24-летней секретаршей, а чтобы не потерять деньги при разводе, нанял профессионального киллера, чтобы тот убил его жену. А жена, уже и так зная об изменах мужа и много лет питаясь седативными, как раз в этот вечер (двадцатилетний юбилей свадьбы) собиралась покончить собой и уже даже заготовила объяснительную записку. Но тут приходит киллер, которому поручено ее изнасиловать и убить.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ПМРежиссёр
Пол
Мазурски
- Актриса
Шер
- Актёр
Чазз
Пальминтери
- РОАктёр
Райан
О’Нил
- ПМАктёр
Пол
Мазурски
- ЭСАктриса
Эмбер
Смит
- ЭЛАктриса
Элиза
Леонетти
- МНАктёр
Марк
Нассар
- ССАктёр
Стивен
Спинелла
- Актёр
Джеффри
Райт
- ДМАктёр
Дэвид
Марино
- СРАктёр
Стивен
Рандаццо
- ОТАктриса
Олинда
Туртурро
- Актриса
Эллисон
Дженни
- КОАктёр
Крис
О’Нилл
- ММАктёр
Майкл
Малхерен
- ДУАктёр
Джерри
Уолш
- ДПАктриса
Джина
Пальминтери
- ОСАктёр
Омар
Скроджинс
- ПРАктёр
Пол
Ронан
- ЭПАктёр
Эндрю
Палмер
- Сценарист
Чазз
Пальминтери
- Продюсер
Роберт
Де Ниро
- Продюсер
Джейн
Розенталь
- НЛПродюсер
Нэн
Л. Бернштейн
- ГБПродюсер
Генри
Брончтейн
- НСМонтажёр
Николас
С. Смит
- ФМОператор
Фред
Мерфи
- КЛОператор
Конрад
Л. Холл
- ФДКомпозитор
Филлип
Джонстон