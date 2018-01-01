Wink
Фильмы
Верхом на тигре
Актёры и съёмочная группа фильма «Верхом на тигре»

Актёры и съёмочная группа фильма «Верхом на тигре»

Режиссёры

Луиджи Коменчини

Luigi Comencini
Режиссёр

Актёры

Ферруччо Де Череза

Ferruccio De Ceresa
АктёрCoppola
Франко Джакобини

Franco Giacobini
АктёрMedico del carcere
Лучана Будзанка

Luciana Buzzanca
АктрисаOlga
Марио Адорф

Mario Adorf
АктёрMario Tagliabue
Джан Мария Волонте

Gian Maria Volontè
АктёрPapaleo

Сценаристы

Фурио Скарпелли

Furio Scarpelli
Сценарист
Адженоре Инкроччи

Agenore Incrocci
Сценарист
Марио Моничелли

Mario Monicelli
Сценарист
Луиджи Коменчини

Luigi Comencini
Сценарист

Продюсеры

Альфредо Бини

Alfredo Bini
Продюсер

Художники

Пьеро Този

Piero Tosi
Художник

Монтажёры

Нино Баральи

Nino Baragli
Монтажёр

Композиторы

Пьеро Умилиани

Piero Umiliani
Композитор