Фильмы
Венская опера: Анна Болейн
Актёры и съёмочная группа фильма «Венская опера: Анна Болейн»

Режиссёры

Брайан Лардж

Brian Large
Режиссёр

Актёры

Элина Гаранча

Elina Garanca
АктрисаGiovanna Seymour
Питер Желосиц

Peter Jelosits
АктёрSir Hervey
Дэн Пол Думитреску

Dan Paul Dumitrescu
АктёрLord Rochefort
Хор Венской оперы

Chor der Wiener Staatsoper
АктёрChor
Ильдебрандо Д`Арканджело

Ildebrando D'Arcangelo
АктёрEnrico VIII

Сценаристы

Феличе Романи

Felice Romani
Сценарист

Продюсеры

Хайделинда Руди

Heidelinde Rudy
Продюсер

Художники

Клер Штернберг

Claire Sternberg
Художница
Жак Габел

Jacques Gabel
Художник

Монтажёры

Гернот Арендт

Gernot Arendt
Монтажёр