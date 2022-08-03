Велкам Хом
Wink
Фильмы
Велкам Хом

Велкам Хом (фильм, 2013) смотреть онлайн

6.12013, Велкам Хом
Драма, Комедия115 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Это история о людях, потерявших чувство принадлежности к определeнной географической точке, к тому месту, которое мы называем домом. Всех их объединяет жажда иллюзорного успеха, в гонке за которым многие проводят годы и десятилетия, жертвуя своими первоначальными ценностями.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Велкам Хом»