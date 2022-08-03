Велкам Хом (фильм, 2013) смотреть онлайн
6.12013, Велкам Хом
Драма, Комедия115 мин18+
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О фильме
Это история о людях, потерявших чувство принадлежности к определeнной географической точке, к тому месту, которое мы называем домом. Всех их объединяет жажда иллюзорного успеха, в гонке за которым многие проводят годы и десятилетия, жертвуя своими первоначальными ценностями.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Ангелина
Никонова
- ККАктёр
Карен
Карагулян
- ОДАктриса
Ольга
Дыховичная
- ОКАктёр
Остин
Кеннеди
- АВАктёр
Ара
Воланд
- КБАктёр
Кори
Бордман
- ГКАктриса
Гвен
Косак
- ЭБАктёр
Эдвард
Бейкер-Дьюли
- Сценарист
Ангелина
Никонова
- ОДСценарист
Ольга
Дыховичная
- ККСценарист
Карен
Карагулян
- АСПродюсер
Алексей
Сонк
- ТДХудожница
Татьяна
Долматовская
- ЕАМонтажёр
Елена
Афанасьева
- ДМОператор
Джонатан
Миллер
- ОСКомпозитор
Олег
Садко