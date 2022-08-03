Велкам Хом (фильм, 2013) смотреть онлайн

Это история о людях, потерявших чувство принадлежности к определeнной географической точке, к тому месту, которое мы называем домом. Всех их объединяет жажда иллюзорного успеха, в гонке за которым многие проводят годы и десятилетия, жертвуя своими первоначальными ценностями.

