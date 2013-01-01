2013, The Great Train Robbery
Драма, Криминал177 мин18+
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Великое ограбление поезда (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
История знаменитого ограбления ночного почтового поезда, следовавшего 8 августа 1963 года из Глазго в Лондон.
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СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма
Время177 мин / 02:57
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Джулиан
Джаррольд
- ДСРежиссёр
Джеймс
Стронг
- Актёр
Люк
Эванс
- Актёр
Джим
Бродбент
- Актёр
Пол
Андерсон
- РГАктёр
Роберт
Гленистер
- ДРАктёр
Джек
Рот
- НМАктёр
Николас
Марчи
- МКАктёр
Мартин
Компстон
- ДСАктёр
Дель
Синнотт
- БМАктриса
Бетани
Мьюир
- КЧСценарист
Крис
Чибнелл
- КЧПродюсер
Крис
Чибнелл
- КАХудожница
Клер
Андерсон
- БСМонтажёр
Билли
Снеддон
- ДРОператор
Джордж
Ричмонд
- ГШОператор
Гари
Шоу
- ГГКомпозитор
Глен
Грегори