Великая мистификация хип-хопа (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The great hip hop hoax
Документальные, Концерты88 мин18+
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Сюжет
Два талантливых парня из Шотландии придумали себе образы. Теперь их звали Силибил и Брейнз Маклауд — скейтбордисты, типичные дерзкие американские рэперы из Калифорнии. Режиссер Джини Финли сняла фильм, который стал добровольным разоблачением музыкантов, их рассуждением о собственном успехе и многолетнем обмане.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыКонцерты, Документальные
Рейтинг
7.1 IMDb