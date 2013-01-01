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Великая мистификация хип-хопа

Великая мистификация хип-хопа (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The great hip hop hoax
Документальные, Концерты88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Два талантливых парня из Шотландии придумали себе образы. Теперь их звали Силибил и Брейнз Маклауд — скейтбордисты, типичные дерзкие американские рэперы из Калифорнии. Режиссер Джини Финли сняла фильм, который стал добровольным разоблачением музыкантов, их рассуждением о собственном успехе и многолетнем обмане.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Концерты, Документальные

Рейтинг

7.1 IMDb