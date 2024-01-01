Великая Лилиан Холл
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Великая Лилиан Холл

Фильм Великая Лилиан Холл

2024, The Great Lillian Hall
Драма16+
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О фильме

Легендарная бродвейская актриса Лилиан Холл готовится к новой роли на театральной сцене и параллельно борется с быстропрогрессирующей деменцией.

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Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb