Фильм Великая Лилиан Холл
2024, The Great Lillian Hall
Драма16+
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О фильме
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7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Кристофер
- КААктёр
Кит
А. Болден
- Актриса
Кэти
Бейтс
- ДХАктёр
Джонатан
Хорн
- ЛРАктриса
Лили
Рэйб
- СХАктриса
Синди
Хоган
- ДЛАктриса
Джессика
Лэнг
- ДУАктёр
Джесси
Уильямс
- Актёр
Пирс
Броснан
- КЛАктёр
Клейтон
Лэнди
- МЭАктёр
Майкл
Эдвард Роуз
- Продюсер
Кэти
Бейтс
- БКПродюсер
Брюс
Коэн
- Продюсер
Стивен
Роджерс
- ЭСХудожник
Эмилио
Соса
- ДКМонтажёр
Джозеф
Крингс
- МККомпозитор
Мак
Квейл