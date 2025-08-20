Ведьмы (фильм, 1989) смотреть онлайн

Фильм «Ведьмы» 1989 года — культовая мрачная фэнтези-комедия, основанная на одноименной книге Роальда Даля. В роли пугающей Верховной ведьмы — обладательница «Оскара» Анжелика Хьюстон из «Семейки Аддамс».



Мальчик Люк и его бабушка приезжают в Англию на отдых, где случайно обнаруживают, что в их отеле проходит съезд ведьм под видом женской благотворительной организации. Колдуньи, возглавляемые зловещей Верховной ведьмой, планируют превратить всех детей в мышей с помощью волшебного зелья. Люк становится жертвой их плана, но, даже превращенный в мышонка, вместе с бабушкой пытается остановить злодеек.



«Ведьмы» — фильм, который получил высокие оценки критиков и киноманов за визуальные эффекты и до сих пор считается одной из лучших полнометражных адаптаций Даля.

