Ведьмы (фильм, 1989) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Ведьмы» 1989 года — культовая мрачная фэнтези-комедия, основанная на одноименной книге Роальда Даля. В роли пугающей Верховной ведьмы — обладательница «Оскара» Анжелика Хьюстон из «Семейки Аддамс».
Мальчик Люк и его бабушка приезжают в Англию на отдых, где случайно обнаруживают, что в их отеле проходит съезд ведьм под видом женской благотворительной организации. Колдуньи, возглавляемые зловещей Верховной ведьмой, планируют превратить всех детей в мышей с помощью волшебного зелья. Люк становится жертвой их плана, но, даже превращенный в мышонка, вместе с бабушкой пытается остановить злодеек.
«Ведьмы» — фильм, который получил высокие оценки критиков и киноманов за визуальные эффекты и до сих пор считается одной из лучших полнометражных адаптаций Даля.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Семейный, Ужасы, Приключения, Фэнтези, Детектив
Рейтинг
