Вечер шутов, или Серьезно с приветом
Актёры и съёмочная группа фильма «Вечер шутов, или Серьезно с приветом»

Режиссёры

Лилия Трофимова

Режиссёр

Актёры

Юлия Александрова

АктрисаСтелла
Сергей Колешня

АктёрАпполинарий Жеребцов (Пол)
Кирилл Кяро

АктёрНетопырев
Григорий Сиятвинда

Актёрврач
Юрий Рязанов

АктёрНиколай Кошкин (в титрах: Георгий Витязев)
Алиса Гребенщикова

АктрисаЗинаида
Роман Шумилов

АктёрРоман
Сосо Павлиашвили

АктёрГиви Израилевич
Дарья Егорова

АктрисаНадя
Арсений Сергеев

АктёрГенрих

Сценаристы

Алексей Рымов

Сценарист
Вадим Тартаковский

Сценарист

Продюсеры

Юрий Рязанов

Продюсер
Сергей Колешня

Продюсер
Гульнара Муслимова

Продюсер
Наталья Фомина

Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Хошабаев

Актёр дубляжа

Художники

Анна Сороко

Художница
Елена Петрунина

Художница
Владимир Гузовский

Художник

Монтажёры

Тимофей Колешня

Монтажёр

Операторы

Сергей Приходько

Оператор
Михаил Попов

Оператор

Композиторы

Дмитрий Жуков

Композитор
Никита Новосельцев

Композитор