Актёры и съёмочная группа фильма «Вечер шутов, или Серьезно с приветом»
Режиссёры
Актёры
АктрисаСтелла
Юлия Александрова
АктёрАпполинарий Жеребцов (Пол)
Сергей Колешня
АктёрНетопырев
Кирилл Кяро
Актёрврач
Григорий Сиятвинда
АктёрНиколай Кошкин (в титрах: Георгий Витязев)
Юрий Рязанов
АктрисаЗинаида
Алиса Гребенщикова
АктёрРоман
Роман Шумилов
АктёрГиви Израилевич
Сосо Павлиашвили
АктрисаНадя
Дарья Егорова
АктёрГенрих