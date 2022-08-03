6.62020, Вечер шутов, или Серьезно с приветом
Комедия, Мелодрама84 мин18+
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Вечер шутов, или Серьезно с приветом (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Бизнесмен и домохозяйка таксист и мужененавистница секретарша и барбершопер режиссер и простой воспитатель - у каждого свой Новый год. Для одних это приятная суета и возможность загадать сокровенное желание. Для других - ежегодная традиция потешить себя и посмеяться над окружающими во время странного праздника «Вечер шутов». Но в этот раз смеяться будут другие...
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЛТРежиссёр
Лилия
Трофимова
- Актриса
Юлия
Александрова
- СКАктёр
Сергей
Колешня
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- Актёр
Юрий
Рязанов
- Актриса
Алиса
Гребенщикова
- РШАктёр
Роман
Шумилов
- СПАктёр
Сосо
Павлиашвили
- Актриса
Дарья
Егорова
- АСАктёр
Арсений
Сергеев
- АРСценарист
Алексей
Рымов
- ВТСценарист
Вадим
Тартаковский
- Продюсер
Юрий
Рязанов
- СКПродюсер
Сергей
Колешня
- ГМПродюсер
Гульнара
Муслимова
- НФПродюсер
Наталья
Фомина
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- АСХудожница
Анна
Сороко
- ЕПХудожница
Елена
Петрунина
- ВГХудожник
Владимир
Гузовский
- ТКМонтажёр
Тимофей
Колешня
- СПОператор
Сергей
Приходько
- МПОператор
Михаил
Попов
- ДЖКомпозитор
Дмитрий
Жуков
- ННКомпозитор
Никита
Новосельцев