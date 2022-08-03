Вечер шутов, или Серьезно с приветом
Wink
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Вечер шутов, или Серьезно с приветом
6.62020, Вечер шутов, или Серьезно с приветом
Комедия, Мелодрама84 мин18+

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Вечер шутов, или Серьезно с приветом (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Бизнесмен и домохозяйка таксист и мужененавистница секретарша и барбершопер режиссер и простой воспитатель - у каждого свой Новый год. Для одних это приятная суета и возможность загадать сокровенное желание. Для других - ежегодная традиция потешить себя и посмеяться над окружающими во время странного праздника «Вечер шутов». Но в этот раз смеяться будут другие...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вечер шутов, или Серьезно с приветом»