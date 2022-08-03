Бизнесмен и домохозяйка таксист и мужененавистница секретарша и барбершопер режиссер и простой воспитатель - у каждого свой Новый год. Для одних это приятная суета и возможность загадать сокровенное желание. Для других - ежегодная традиция потешить себя и посмеяться над окружающими во время странного праздника «Вечер шутов». Но в этот раз смеяться будут другие...

