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Вдребезги

Вдребезги (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Вдребезги
Комедии89 мин18+

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Сюжет

Две девушки-маньячки сбивают велосипедиста, убивают педофила, угоняют машину у гламурного подонка… Известный ди-джей ведет скандальное шоу, где прикалывается над слушателями. После очередного эфира ди-джея похищают… Жена, мечтающая порвать с мужем, приглашает на день рождения босса-любовника. Пока она ходила за сигаретами, в доме происходит убийство… Пути героев этих историй, составляющих абсурдно-жестокую черную комедию, пересекаются на загородном шоссе, когда судьба сама расставляет все точки над Е…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вдребезги»

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