Wink
Фильмы
Вдовы
Актёры и съёмочная группа фильма «Вдовы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Вдовы»

Режиссёры

Шерри Хорман

Шерри Хорман

Sherry Horman
Режиссёр

Актёры

Уве Оксенкнехт

Уве Оксенкнехт

Uwe Ochsenknecht
АктёрErich / Molly's husband
Хуб Стапель

Хуб Стапель

Huub Stapel
АктёрKonrad / Maria's husband
Катя Флинт

Катя Флинт

Katja Flint
АктрисаElisabeth
Люка Верховен

Люка Верховен

Luca Verhoeven
АктёрBenny Dollinger
Хайно Ферх

Хайно Ферх

Heino Ferch
АктёрVince / Elisabeth's lover

Сценаристы

Кит Хопкинс

Кит Хопкинс

Kit Hopkins
Сценарист

Продюсеры

Керстен Хагер

Керстен Хагер

Kirsten Hager
Продюсер
Эрик Мосс

Эрик Мосс

Eric Moss
Продюсер

Художники

Эстер Вальц

Эстер Вальц

Esther Walz
Художница
Сусанн Билинг

Сусанн Билинг

Susann Bieling
Художница

Монтажёры

Кристель Зуков

Кристель Зуков

Christel Suckow
Монтажёр

Композиторы

Петер Вольф

Петер Вольф

Péter Wolf
Композитор