Вавилон (фильм, 2022) смотреть онлайн

История старого Голливуда, переходящего от немого к звуковому кино. Эпическое драмеди «Вавилон» — фильм об уходе золотого века американского кинематографа от режиссера Дэмьена Шазелла («Ла-Ла Ленд», «Одержимость») с Марго Робби и Брэдом Питтом.



Калифорния, середина 1920-х. Мексиканский иммигрант Мэнни работает на именитого Дона Уоллака из студии Kinoscope и помогает организовать шикарную вечеринку в загородном доме своего босса. Там он встречает амбициозную девушку Нелли, которая преследует цель стать актрисой, а также звезду больших экранов Джека Конрада. Для всех троих этот момент становится поворотным: Нелли привлекает к себе взгляды публики и занимает место публично опозорившейся актрисы, а Мэнни становится ассистентом Джека и начинает строить карьеру в кинопроизводстве. Всем им предстоит узнать обратную сторону Голливуда, проходящего через звуковую революцию.



Погрузиться в шикарный, но опасный мир кинобизнеса позволит «Вавилон», фильм 2022 года с тремя номинациями на «Оскар».

