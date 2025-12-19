Вавилон (фильм, 2022) смотреть онлайн
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О фильме
История старого Голливуда, переходящего от немого к звуковому кино. Эпическое драмеди «Вавилон» — фильм об уходе золотого века американского кинематографа от режиссера Дэмьена Шазелла («Ла-Ла Ленд», «Одержимость») с Марго Робби и Брэдом Питтом.
Калифорния, середина 1920-х. Мексиканский иммигрант Мэнни работает на именитого Дона Уоллака из студии Kinoscope и помогает организовать шикарную вечеринку в загородном доме своего босса. Там он встречает амбициозную девушку Нелли, которая преследует цель стать актрисой, а также звезду больших экранов Джека Конрада. Для всех троих этот момент становится поворотным: Нелли привлекает к себе взгляды публики и занимает место публично опозорившейся актрисы, а Мэнни становится ассистентом Джека и начинает строить карьеру в кинопроизводстве. Всем им предстоит узнать обратную сторону Голливуда, проходящего через звуковую революцию.
Погрузиться в шикарный, но опасный мир кинобизнеса позволит «Вавилон», фильм 2022 года с тремя номинациями на «Оскар».
Рейтинг
- Режиссёр
Дэмьен
Шазелл
- ДКАктёр
Диего
Кальва
- Актриса
Марго
Робби
- Актриса
Эмма
Стоун
- Актёр
Брэд
Питт
- ТСАктёр
Трэвис
Санчес
- Актёр
Джован
Адепо
- ЛЦАктриса
Ли
Цзюнь Ли
- ДСАктриса
Джин
Смарт
- ОХАктёр
Оливия
Хэмилтон
- ПБАктёр
П.Дж.
Бирн
- ЛХАктёр
Лукас
Хаас
- Актёр
Макс
Мингелла
- РСАктёр
Рори
Сковел
- Актриса
Кэтрин
Уотерстон
- Актёр
Тоби
Магуайр
- Сценарист
Дэмьен
Шазелл
- Продюсер
Майкл
Бегг
- ХЭПродюсер
Хелен
Эстабрук
- Продюсер
Вик
Годфри
- ОХПродюсер
Оливия
Хэмилтон
- Продюсер
Тоби
Магуайр
- РДХудожница
Рут
Де Йонг
- ФМХудожница
Флоренция
Мартин
- ЭДХудожник
Энтони
Д. Парилло
- ДПХудожник
Джейсон
Перрин
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- ТКМонтажёр
Том
Кросс
- ЛСОператор
Линус
Сандгрен
- ДГКомпозитор
Джастин
Гурвиц