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Ватель

Ватель (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Vatel
Драма, Исторический112 мин18+

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О фильме

Франция. 1671 год. Его Величество «король Солнце» Луи XIV в сопровождении королевы и многочисленной свиты изъявляет желание навестить замок принца Де Кондэ и провести там три дня. Но на фоне большого праздника не утихают политические, дворцовые и любовные интриги.

Страна
Великобритания, Франция, Бельгия
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ватель»