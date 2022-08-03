Франция. 1671 год. Его Величество «король Солнце» Луи XIV в сопровождении королевы и многочисленной свиты изъявляет желание навестить замок принца Де Кондэ и провести там три дня. Но на фоне большого праздника не утихают политические, дворцовые и любовные интриги.



