Ватель (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Vatel
Драма, Исторический112 мин18+
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О фильме
Франция. 1671 год. Его Величество «король Солнце» Луи XIV в сопровождении королевы и многочисленной свиты изъявляет желание навестить замок принца Де Кондэ и провести там три дня. Но на фоне большого праздника не утихают политические, дворцовые и любовные интриги.
СтранаВеликобритания, Франция, Бельгия
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама, Биография
КачествоSD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- РЖРежиссёр
Роланд
Жоффе
- Актёр
Жерар
Депардье
- Актриса
Ума
Турман
- Актёр
Тим
Рот
- ДГАктёр
Джулиан
Гловер
- ДСАктёр
Джулиан
Сэндс
- Актёр
Тимоти
Сполл
- МЛАктёр
Мюррэй
Лачлан Янг
- ХБАктёр
Хайвел
Беннетт
- Актёр
Ричард
Гриффитс
- АДАктриса
Ариель
Домбаль
- ЖЛСценарист
Жанна
Лабрюн
- ТССценарист
Том
Стоппард
- АГПродюсер
Ален
Голдман
- РЖПродюсер
Роланд
Жоффе
- ПБПродюсер
Патрик
Бордье
- Продюсер
Тимоти
Баррилл
- ПСАктёр дубляжа
Петр
Семак
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Мазуркевич
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- НБАктёр дубляжа
Николай
Буров
- ЕДАктёр дубляжа
Евгений
Дятлов
- ИСХудожница
Ивонн
Сассино Де Нель
- НБМонтажёр
Ноэль
Буассон
- РФОператор
Робер
Фресс
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе