Ваш шанс стучится в дверь
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Ваш шанс стучится в дверь

Ваш шанс стучится в дверь (фильм, 1990) смотреть онлайн

1990, Opportunity Knocks
Комедия97 мин18+

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О фильме

Однажды ночью парочка мошенников забралась в шикарный особняк. Никаких признаков хозяйского присутствия не наблюдалось. Уже на следующий день один из них, выдал себя за друга хозяина дома, и начал новую жизнь.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ваш шанс стучится в дверь»