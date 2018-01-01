Wink
Фильмы
Варвары
Актёры и съёмочная группа фильма «Варвары»

Режиссёры

Руджеро Деодато

Режиссёр

Актёры

Раффаэлла Баракки

АктрисаAllura
Ричард Линч

АктёрKadar
Дэвид Пол

АктёрGore
Питер Пол

АктёрKutchek
Вирджиния Брайант

АктрисаCanary

Сценаристы

Джеймс Р. Силк

Сценарист
Альберто Пифери

Сценарист

Продюсеры

Джон Томпсон

Продюсер
Йорам Глобус

Продюсер
Менахем Голан

Продюсер

Художники

Джузеппе Мангано

Художник
Франческа Паникали

Художница
Джанкарло Капуани

Художник

Монтажёры

Эудженио Алабисо

Монтажёр

Композиторы

Пино Донаджо

Композитор