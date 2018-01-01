Варвары (фильм, 1987) смотреть онлайн

Королева Канари, предводительница бродячего племени циркачей и артистов, усыновляет найденных в дороге братьев-близнецов Кучека и Гори. Вскоре после этого ее народ подвергается нападению воинов правителя Кадара, по наущению злой колдуньи Шайны пытавшегося раздобыть волшебный талисман в виде огромного рубина. Но девочка Кара успевает покинуть обоз вместе с камнем. Канари и близнецы становятся заложниками Кадара. Проходят годы. Близнецы превращаются в могучих воинов, которых Кадар сводит на арене друг с другом. Не желающие сражаться братья обращают оружие против своих врагов и бегут. По дороге они встречают девушку Исмени, вместе с которой попадают в руки нового вождя циркачей Ибара, принимающего их за шпионов Кадара. Однако, обнаружив на шее братьев татуировки племени, Ибар отпускает пленников, не подозревая, что под образом Исмени скрывается повзрослевшая Кара. Вместе с близнецами она отправляется за спрятанным рубином. Об этом узнает Шайна, а вслед за ней и Кадар.



