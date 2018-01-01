Wink
Ваня
Актёры и съёмочная группа фильма «Ваня»

Режиссёры

Евгения Яцкина

Режиссёр
Алена Рубинштейн

Режиссёр

Актёры

Михаил Сазанов

Актёр
Ольга Лапшина

Актриса
Агриппина Стеклова

Актриса
Макар Пусторамов

Актёр
Яна Есипович

Актриса
Саша Агашков

Актёр
Амалия Барышева

Актриса

Сценаристы

Евгения Яцкина

Сценарист
Алена Рубинштейн

Сценарист

Продюсеры

Катерина Михайлова

Продюсер
Константин Фам

Продюсер

Монтажёры

Тимур Белый

Монтажёр

Операторы

Николай Герман

Оператор

Композиторы

Константин Познеков

Композитор