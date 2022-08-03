Ваня
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Ваня

Ваня (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Ваня
Драма, Короткометражка20 мин18+

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О фильме

Это история о восьмилетнем мальчике Ване, живущем в подмосковном детском доме № 14. Однажды он находит фотографию некой женщины Катерины и начинает представлять, что она и есть его мама. И вот однажды они встречаются…

Страна
Россия
Жанр
Драма, Короткометражка
Время
20 мин / 00:20

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