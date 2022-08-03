Ваня (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Ваня
Драма, Короткометражка20 мин18+
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О фильме
Это история о восьмилетнем мальчике Ване, живущем в подмосковном детском доме № 14. Однажды он находит фотографию некой женщины Катерины и начинает представлять, что она и есть его мама. И вот однажды они встречаются…
СтранаРоссия
ЖанрДрама, Короткометражка
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
- ЕЯРежиссёр
Евгения
Яцкина
- АРРежиссёр
Алена
Рубинштейн
- МСАктёр
Михаил
Сазанов
- Актриса
Ольга
Лапшина
- Актриса
Агриппина
Стеклова
- МПАктёр
Макар
Пусторамов
- Актриса
Яна
Есипович
- СААктёр
Саша
Агашков
- АБАктриса
Амалия
Барышева
- ЕЯСценарист
Евгения
Яцкина
- АРСценарист
Алена
Рубинштейн
- КМПродюсер
Катерина
Михайлова
- КФПродюсер
Константин
Фам
- ТБМонтажёр
Тимур
Белый
- НГОператор
Николай
Герман
- Композитор
Константин
Познеков