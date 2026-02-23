Вампиры-зомби… из космоса!
Wink
Фильмы
Вампиры-зомби… из космоса!

Фильм Вампиры-зомби… из космоса!

2024, Vampire Zombies... From Space!
Ужасы, Комедия18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

1957 год. Небольшая группа местных жителей пытается сорвать космический план Дракулы по превращению населения их маленького городка в армию вампиров-зомби.

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
Full HD

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb