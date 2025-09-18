Валентина (фильм, 1982) смотреть онлайн

В 1939 году во французском лагере для военнопленных Хосе Гарсес из побежденной Испанской республиканской армии поднимает боевой дух своих сокамерников, рассказывая историю о том, как ему было восемь лет – 1911 год – в маленьком городке на северо-востоке Испании. Он был хулиганом, ставил отца в тупик, постоянно попадал в неприятности и был влюблен в Валентину, соседку. Ночью, с крыши своего дома, он посылает ей семафорные сообщения. Он пишет стихи.

