Валентина (фильм, 1982) смотреть онлайн
1982, Valentina
Драма18+
О фильме
В 1939 году во французском лагере для военнопленных Хосе Гарсес из побежденной Испанской республиканской армии поднимает боевой дух своих сокамерников, рассказывая историю о том, как ему было восемь лет – 1911 год – в маленьком городке на северо-востоке Испании. Он был хулиганом, ставил отца в тупик, постоянно попадал в неприятности и был влюблен в Валентину, соседку. Ночью, с крыши своего дома, он посылает ей семафорные сообщения. Он пишет стихи.
Рейтинг
6.7 IMDb
- АХРежиссёр
Антонио
Хосе Бетанкор
- КБАктёр
Кристофер
Брайт
- ПГАктриса
Палома
Гомес
- КЛАктриса
Конча
Леса
- ЭКАктёр
Энтони
Куинн
- КИАктриса
Конча
Идальго
- АХСценарист
Антонио
Хосе Бетанкор
- ХМСценарист
Хавьер
Моро
- КЭСценарист
Карлос
Эскобедо
- ЛМСценарист
Лаутаро
Муруа
- ХМПродюсер
Хавьер
Моро
- КЭПродюсер
Карлос
Эскобедо
- ФМХудожник
Феликс
Мурсия
- ХАХудожник
Хавьер
Артиньяно
- ЭБМонтажёр
Эдуардо
Биуррун
- РОКомпозитор
Риц
Ортолани