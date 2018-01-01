Wink
В водовороте неприятностей
Актёры и съёмочная группа фильма «В водовороте неприятностей»

Режиссёры

Анис Базми

Anees Bazmee
Режиссёр

Актёры

Салман Кхан

Salman Khan
АктёрPrem
Анил Капур

Anil Kapoor
АктёрKishan
Фардин Кхан

Fardeen Khan
АктёрShekhar 'Sunny'
Бипаша Басу

Bipasha Basu
АктрисаBobby
Лара Датта

Lara Dutta
АктрисаKaajal (Kishan's wife)
Селина Джейтли

Celina Jaitley
Актриса
Эша Деол

Esha Deol
АктрисаPooja (Prem's wife)
Боман Ирани

Boman Irani
АктёрMinister P.J. Gupta
Пареш Ганатра

Paresh Ganatra
АктёрBobby's husband
Пратима Казми

Pratima Kazmi
АктрисаMrs. Gupta

Сценаристы

Анис Базми

Anees Bazmee
Сценарист

Продюсеры

Бони Капур

Boney Kapoor
Продюсер
Суриндер Капур

Surinder Kapoor
Продюсер
Арджун Капур

Arjun Kapoor
Продюсер

Художники

Притен Патил

Priten Patil
Художник

Операторы

Ашок Мехта

Ashok Mehta
Оператор

Композиторы

Ану Малик

Anu Malik
Композитор
Салим Мерчант

Salim Merchant
Композитор