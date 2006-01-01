В тылу врага 2: Ось зла
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В тылу врага 2: Ось зла

В тылу врага 2: Ось зла (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Behind Enemy Lines II: Axis of Evil
Боевики, Триллеры91 мин18+

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Сюжет

Американский спутник обнаруживает на территории Северной Кореи ракетные установки, способные уничтожить любую часть США. Руководитель спецподразделения ВМФ, лейтенант Бобби Джеймс вместе со своими бойцами отправляется в стан врага, чтобы провести беспрецедентную операцию по разоружению.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В тылу врага 2: Ось зла»

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