В тылу врага 2: Ось зла (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Американский спутник обнаруживает на территории Северной Кореи ракетные установки, способные уничтожить любую часть США. Руководитель спецподразделения ВМФ, лейтенант Бобби Джеймс вместе со своими бойцами отправляется в стан врага, чтобы провести беспрецедентную операцию по разоружению.



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