В тылу врага 2: Ось зла (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Behind Enemy Lines II: Axis of Evil
Боевики, Триллеры91 мин18+
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Сюжет
Американский спутник обнаруживает на территории Северной Кореи ракетные установки, способные уничтожить любую часть США. Руководитель спецподразделения ВМФ, лейтенант Бобби Джеймс вместе со своими бойцами отправляется в стан врага, чтобы провести беспрецедентную операцию по разоружению.
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Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ДДРежиссёр
Джеймс
Додсон
- НГАктёр
Николас
Гонсалес
- МБАктёр
Мэтт
Бушнелл
- Актёр
Кит
Дэвид
- ДААктёр
Дэнис
Арндт
- БКАктёр
Бен
Кросс
- Актёр
Брюс
Макгилл
- Актёр
Питер
Койот
- ЭГАктриса
Эйприл
Грэйс
- ШЭАктёр
Шэйн
Эдельман
- Актёр
Гленн
Моршауэр
- ДДСценарист
Джеймс
Додсон
- ДДПродюсер
Джеймс
Додсон
- РДПродюсер
Рана
Джой Гликман
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- БУАктёр дубляжа
Борис
Улитин
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ВНАктёр дубляжа
Валерий
Никитенко
- ВАХудожник
Виктор
Андреев
- ЭФХудожница
Элисон
Фрир
- Монтажёр
Этан
Маникис
- ПТКомпозитор
Пинар
Топрак