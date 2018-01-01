Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «В стране женщин»

Актёры и съёмочная группа фильма «В стране женщин»

Режиссёры

Джон Кэздан

Jonathan Kasdan
Режиссёр

Актёры

Адам Броди

Adam Brody
АктёрCarter Webb
Кристен Стюарт

Kristen Stewart
АктрисаLucy Hardwicke
Мег Райан

Meg Ryan
АктрисаSarah Hardwicke
Макензи Вега

Makenzie Vega
АктрисаPaige Hardwicke
Олимпия Дукакис

Olympia Dukakis
АктрисаPhyllis
ДжоБет Уильямс

JoBeth Williams
АктрисаAgnes Webb
Елена Анайя

Elena Anaya
АктрисаSofia Buñuel
Кларк Грегг

Clark Gregg
АктёрNelson Hardwicke
Джиннифер Гудвин

Ginnifer Goodwin
АктрисаJaney
Джина Мантенья

Gina Mantegna
АктрисаTeenage Girl (в титрах: Gina Mantegna)

Сценаристы

Джон Кэздан

Jonathan Kasdan
Сценарист

Продюсеры

Стив Голин

Steve Golin
Продюсер
Дэвид Кантер

David Kanter
Продюсер
Лоуренс Кэздан

Lawrence Kasdan
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Мясников

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Актриса дубляжа
Мария Овчинникова

Актриса дубляжа
Ольга Кузнецова

Актриса дубляжа
Наталья Фищук

Актриса дубляжа

Художники

Триш Китинг

Trish Keating
Художница

Монтажёры

Кэрол Литтлтон

Carol Littleton
Монтажёр

Операторы

Пол Кэмерон

Paul Cameron
Оператор

Композиторы

Стефен Траск

Stephen Trask
Композитор