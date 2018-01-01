Wink
Фильмы
В следующий раз я буду стрелять в сердце
Актёры и съёмочная группа фильма «В следующий раз я буду стрелять в сердце»

Актёры и съёмочная группа фильма «В следующий раз я буду стрелять в сердце»

Режиссёры

Седрик Анже

Седрик Анже

Cédric Anger
Режиссёр

Актёры

Гийом Кане

Гийом Кане

Guillaume Canet
АктёрFranck Neuhart
Ана Жирардо

Ана Жирардо

Ana Girardot
АктрисаSophie
Жан-Ив Бертело

Жан-Ив Бертело

Jean-Yves Berteloot
АктёрLacombe
Патрик Азам

Патрик Азам

Patrick Azam
АктёрTonton
Арно Анриет

Арно Анриет

Arnaud Henriet
АктёрLocray
Дуглас Аттал

Дуглас Аттал

Douglas Attal
АктёрNono
Пьерик Турнье

Пьерик Турнье

Piérick Tournier
АктёрCarpentier
Александр Каррьер

Александр Каррьер

Alexandre Carrière
АктёрOssart
Франсуа-Доминик Блен

Франсуа-Доминик Блен

François-Dominique Blin
АктёрNiel
Фрэнк Андриё

Фрэнк Андриё

Franck Andrieux
АктёрAuzier

Сценаристы

Седрик Анже

Седрик Анже

Cédric Anger
Сценарист

Продюсеры

Ален Атталь

Ален Атталь

Alain Attal
Продюсер
Томас Клотц

Томас Клотц

Thomas Klotz
Продюсер

Художники

Юрген Дёринг

Юрген Дёринг

Jürgen Doering
Художник

Операторы

Томас Хардмейер

Томас Хардмейер

Thomas Hardmeier
Оператор