В следующий раз я буду стрелять в сердце (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, La prochaine fois je viserai le coeur
Триллер, Криминал106 мин18+
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О фильме
На протяжении нескольких месяцев, между 1978 и 1979 годами, жители Уазы постоянно испытывают тревогу и страх: на улицах свирепствует жестокий маньяк, мишенью которого являются молодые женщины. Вторгаясь в человеческие судьбы за рулем своего авто.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- САРежиссёр
Седрик
Анже
- Актёр
Гийом
Кане
- АЖАктриса
Ана
Жирардо
- ЖБАктёр
Жан-Ив
Бертело
- ПААктёр
Патрик
Азам
- АААктёр
Арно
Анриет
- ДААктёр
Дуглас
Аттал
- ПТАктёр
Пьерик
Турнье
- АКАктёр
Александр
Каррьер
- ФБАктёр
Франсуа-Доминик
Блен
- ФААктёр
Фрэнк
Андриё
- САСценарист
Седрик
Анже
- Продюсер
Ален
Атталь
- ТКПродюсер
Томас
Клотц
- ЮДХудожник
Юрген
Дёринг
- ТХОператор
Томас
Хардмейер