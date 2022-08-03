На протяжении нескольких месяцев, между 1978 и 1979 годами, жители Уазы постоянно испытывают тревогу и страх: на улицах свирепствует жестокий маньяк, мишенью которого являются молодые женщины. Вторгаясь в человеческие судьбы за рулем своего авто.

