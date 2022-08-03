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В следующий раз я буду стрелять в сердце

В следующий раз я буду стрелять в сердце (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, La prochaine fois je viserai le coeur
Триллер, Криминал106 мин18+

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О фильме

На протяжении нескольких месяцев, между 1978 и 1979 годами, жители Уазы постоянно испытывают тревогу и страх: на улицах свирепствует жестокий маньяк, мишенью которого являются молодые женщины. Вторгаясь в человеческие судьбы за рулем своего авто.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb