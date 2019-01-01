В сенаторы с Бето (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, RUNNING WITH BETO
Документальные87 мин18+
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Сюжет
Дэвид Модильяни целый год снимал предвыборную кампанию Бето О’Рурка за место в сенаторы штата Техас. В результате получился очень личный портрет неординарного человека, который проделал путь от малоизвестного представителя прогрессивных демократов до звезды американской политической ар�ены. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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