В сенаторы с Бето
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В сенаторы с Бето

В сенаторы с Бето (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, RUNNING WITH BETO
Документальные87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Дэвид Модильяни целый год снимал предвыборную кампанию Бето О’Рурка за место в сенаторы штата Техас. В результате получился очень личный портрет неординарного человека, который проделал путь от малоизвестного представителя прогрессивных демократов до звезды американской политической арены. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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