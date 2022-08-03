5.52021, There Is No I in Threesome
Документальный, Драма83 мин18+
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В сексе втроем нет "я" (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
История пары, которая рискнула перед свадьбой попробовать открытые отношения. То, что начиналось как увлекательное приключение, в итоге превратилось в настоящую проверку любовного союза. Съемки на телефон, видеочаты и интимная интонация — это необычный и неожиданный проект, который предлагает честно поговорить на темы брака, ревности, секса и поиска себя.
СтранаНовая Зеландия
ЖанрДрама, Документальный
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb