В сексе втроем нет "я" (фильм, 2021) смотреть онлайн

История пары, которая рискнула перед свадьбой попробовать открытые отношения. То, что начиналось как увлекательное приключение, в итоге превратилось в настоящую проверку любовного союза. Съемки на телефон, видеочаты и интимная интонация — это необычный и неожиданный проект, который предлагает честно поговорить на темы брака, ревности, секса и поиска себя.

