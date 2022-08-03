В поиске — фильм-прощание (фильм, 2016) смотреть онлайн

В поиске — фильм-прощание
В поиске — фильм-прощание
2016, Looking
Драма, Комедия81 мин18+

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Патрик возвращается в Сан-Франциско, чтобы окончательно разобраться в своих чувствах и сделать выбор в его отношениях с Ричи и Кевином. А также вместе с друзьями отметить принятие брачного равноправия в США. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В поиске — фильм-прощание»