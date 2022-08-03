В поиске — фильм-прощание (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Патрик возвращается в Сан-Франциско, чтобы окончательно разобраться в своих чувствах и сделать выбор в его отношениях с Ричи и Кевином. А также вместе с друзьями отметить принятие брачного равноправия в США. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Эндрю
Хэй
- ДГАктёр
Джонатан
Грофф
- ФХАктёр
Фрэнки
Х. Альварес
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- ЛУАктриса
Лорен
Уидман
- Актёр
Рассел
Тови
- РКАктёр
Рауль
Кастильо
- ДФАктёр
Дэниэл
Фрэнзиси
- Актёр
О.
Т. Фагбенли
- БСАктёр
Башир
Салахуддин
- КПАктёр
Крис
Перфетти
- Сценарист
Эндрю
Хэй
- МЛСценарист
Майкл
Лэннан
- СКПродюсер
Сара
Кондон
- Продюсер
Эндрю
Хэй
- ДГХудожник
Дэнни
Гликер
- РУХудожник
Райан
Уотсон
- ДАМонтажёр
Джонатан
Альбертс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет