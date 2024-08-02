В поисках Валькирии
Wink
Фильмы
В поисках Валькирии
2021, В поисках Валькирии
Документальный76 мин18+

Этот фильм пока недоступен

В поисках Валькирии (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

История жизни и творчества писателя, повествующая о поиске и обретении Пути, о слиянии реальности и сказки. Герой находит ответы на стыке двух миров — материального и духовного. В своих книгах он даёт читателю возможность также увидеть эту грань. Так что же скрывается между строк? Фильм даст ответ на главный вопрос: где здесь правда, а где вымысел?

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

7.3 КиноПоиск