В поисках Валькирии (фильм, 2021) смотреть онлайн

2021, В поисках Валькирии
Документальный76 мин18+
О фильме
История жизни и творчества писателя, повествующая о поиске и обретении Пути, о слиянии реальности и сказки. Герой находит ответы на стыке двух миров — материального и духовного. В своих книгах он даёт читателю возможность также увидеть эту грань. Так что же скрывается между строк? Фильм даст ответ на главный вопрос: где здесь правда, а где вымысел?
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
7.3 КиноПоиск