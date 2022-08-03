В погоне за ветром (фильм, 2019) смотреть онлайн

В погоне за ветром
В погоне за ветром

В погоне за ветром

2019, Ride Like a Girl
Драма94 мин12+

После гибели жены тренер по конному спорту Пэдди Пэйн один воспитывает десятерых детей и обучает их держаться в седле. Младшая дочь Мишель оказывается самой рьяной ученицей и мечтает завоевать Кубок Мельбурна. Удастся ли ей стать первой женщиной, победившей в престижных скачках?

Страна
Австралия
Жанр
Драма
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

