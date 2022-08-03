В паутине лжи
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В паутине лжи

В паутине лжи (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Araña
Триллер, Криминал101 мин18+

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О фильме

1970 год. Инес, Аугусто и Жерардо по 20 лет. Они члены ультраправой группировки, которая при поддержке ЦРУ, хочет свергнуть диктатора. Вместе они совершат политическое преступление, которое изменит жизнь страны и навсегда разрушит их любовный треугольник. 40 лет спустя прошлое возвращается и не все готовы платить по счетам.

Страна
Чили, Бразилия, Аргентина
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
6.3 IMDb