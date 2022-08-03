В паутине лжи (фильм, 2019) смотреть онлайн

1970 год. Инес, Аугусто и Жерардо по 20 лет. Они члены ультраправой группировки, которая при поддержке ЦРУ, хочет свергнуть диктатора. Вместе они совершат политическое преступление, которое изменит жизнь страны и навсегда разрушит их любовный треугольник. 40 лет спустя прошлое возвращается и не все готовы платить по счетам.

