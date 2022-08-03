В паутине лжи (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Araña
Триллер, Криминал101 мин18+
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О фильме
1970 год. Инес, Аугусто и Жерардо по 20 лет. Они члены ультраправой группировки, которая при поддержке ЦРУ, хочет свергнуть диктатора. Вместе они совершат политическое преступление, которое изменит жизнь страны и навсегда разрушит их любовный треугольник. 40 лет спустя прошлое возвращается и не все готовы платить по счетам.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АВРежиссёр
Андрес
Вуд
- ММАктриса
Мерседес
Моран
- Актриса
Мария
Вальверде
- МААктёр
Марсело
Алонсо
- ПФАктёр
Педро
Фонтейн
- ГУАктёр
Габриель
Урзуа
- ФААктёр
Фелипе
Армас
- КБАктёр
Кайу
Блат
- МГАктриса
Мария
Грасия Оменя
- МХАктёр
Марио
Хортон
- СПАктёр
Серхио
Пинья
- ГКСценарист
Гильермо
Кальдерон
- АВСценарист
Андрес
Вуд
- ХППродюсер
Хуан
Пабло Гульотта
- ХЛПродюсер
Хосефина
Лабан
- АКМонтажёр
Андрея
Киньоли