В ожидании вечности
Wink
Фильмы
В ожидании вечности

В ожидании вечности (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Waiting for Forever
Драма, Комедия90 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мечтательный свободный художник Уилл повсюду следует за своей подругой детства Эммой ради возможности видеть ее хотя бы издалека, пусть и тайно. Когда Эмма решает вернуться в родной город по семейным обстоятельствам, Уилл понимает, что это его шанс наконец показаться ей на глаза.

Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В ожидании вечности»