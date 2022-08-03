В ожидании вечности (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Waiting for Forever
Драма, Комедия90 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Мечтательный свободный художник Уилл повсюду следует за своей подругой детства Эммой ради возможности видеть ее хотя бы издалека, пусть и тайно. Когда Эмма решает вернуться в родной город по семейным обстоятельствам, Уилл понимает, что это его шанс наконец показаться ей на глаза.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДКРежиссёр
Джеймс
Кич
- РБАктриса
Рэйчел
Билсон
- Актёр
Том
Стёрридж
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актриса
Блайт
Даннер
- МДАктёр
Мэттью
Дэвис
- СМАктёр
Скотт
Мехловиц
- ДКАктриса
Джейми
Кинг
- НБАктриса
Никки
Блонски
- НФАктёр
Нельсон
Франклин
- Актёр
Ричард
Гант
- САСценарист
Стив
Адамс
- Продюсер
Тревор
Альберт
- ДКПродюсер
Джеймс
Кич
- САПродюсер
Стив
Адамс
- РЭПродюсер
Ричард
Эрлук
- КЛХудожница
Кэролин
Леоне
- ПММонтажёр
Памела
Марч
- НУКомпозитор
Ник
Урата