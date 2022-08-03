В ожидании вечности (фильм, 2009) смотреть онлайн

Мечтательный свободный художник Уилл повсюду следует за своей подругой детства Эммой ради возможности видеть ее хотя бы издалека, пусть и тайно. Когда Эмма решает вернуться в родной город по семейным обстоятельствам, Уилл понимает, что это его шанс наконец показаться ей на глаза.

