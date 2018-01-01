Wink
В ожидании Супермена
Актёры и съёмочная группа фильма «В ожидании Супермена»

Режиссёры

Дэвис Гуггенхайм

Davis Guggenheim
Режиссёр

Актёры

Чарльз Адам

Charles Adams
Актёр
Джонатан Альтер

Jonathan Alter
Актёр
Джеффри Канада

Geoffrey Canada
Актёр

Сценаристы

Дэвис Гуггенхайм

Davis Guggenheim
Сценарист
Билли Кимбалл

Billy Kimball
Сценарист

Продюсеры

Лесли Чилкотт

Lesley Chilcott
Продюсер

Монтажёры

Джей Кэссиди

Jay Cassidy
Монтажёр

Операторы

Роберт Ричман

Robert Richman
Оператор
Эрих Роланд

Erich Roland
Оператор

Композиторы

Кристоф Бек

Christophe Beck
Композитор