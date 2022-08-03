В ожидании Супермена (фильм, 2010) смотреть онлайн

Документальная лента «В ожидании Супермена» режиссера Дэвиса Гуггенхейма рассказывает о недостатках современного американского школьного образования. Смотрите фильм «В ожидании Супермена» бесплатно онлайн и без регистрации.

Картина «В ожидании Супермена» – кино не для всех, это попытка разобраться и выяснить причины относительно невысокого уровня современного американского государственного образования. На примере нескольких одаренных учеников – Энтони, Бьянки, Дэйзи и Эмили – показывается, как система обучения не только не поощряет развитие детей, а скорее замедляет его.

Эта настоящая социальная драма, которая призывает нас задуматься о том, насколько эффективна и разумна система школьного обучения. Какова роль государства в ней и роль учителя? Каковы ее слабые места и пробелы, которые необходимо заполнять, а так же проблемы, которые надо решать. И решать быстро. Ведь несмотря на широкое финансирование школ, большинство детей не могут получить не то что высшее, а даже среднее и начальное образование. Смотрите фильм «В ожидании Супермена» бесплатно в хорошем качестве и без регистрации.

