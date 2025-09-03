В огне (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Ablaze
Боевик, Триллер12+
Владелец завода по переработке нефти, Венделл Мэйс, в погоне за сиюминутной прибылью презрел все меры безопасности. В итоге огненный смерч полностью уничтожил весь завод, распространился на близлежащий город и отрезал от внешнего мира заводскую больницу, в огненном мешке которой оказались врачи и больные.
Единственная надежда на спасение из огненного пекла - пожарная команда капитана Джека Томаса. Сможет ли горстка смельчаков спасти жизнь сотням отчаявшихся людей, в том числе и своему командиру, волею судьбы оказавшемуся среди пострадавших?
5.2 КиноПоиск
3.4 IMDb
- ДУРежиссёр
Джим
Уайнорски
- ПХАктёр
Пэт
Хэррингтон мл.
- ААктёр
Айс-Ти
- Актёр
Том
Арнольд
- ЭААктёр
Эдвард
Альберт
- МДАктёр
Майкл
Дудикофф
- МДАктриса
Мэри
Джо Кэтлетт
- ДБАктёр
Джон
Брэдли
- КЛАктриса
Кэти
Ли Кросби
- АПАктриса
Аманда
Пэйс
- РБАктёр
Ричард
Биггз
- СЛСценарист
Стиви
Лэтшоу
- ЭСПродюсер
Элисон
Семенца Кинг
- ЭСПродюсер
Эндрю
Стивенс
- АБПродюсер
Алан
Б. Берстин
- ССПродюсер
Сабрина
Сипанци
- УАХудожник
Уилл
Аловис
- ДКХудожница
Джини
Крамер
- ЛПХудожница
Лаура
Пэддок
- БРХудожник
Брайан
Ренн
- ККМонтажёр
Крэйг
Китсон
- НАКомпозитор
Нил
Акри