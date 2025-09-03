В огне (фильм, 2001) смотреть онлайн

Владелец завода по переработке нефти, Венделл Мэйс, в погоне за сиюминутной прибылью презрел все меры безопасности. В итоге огненный смерч полностью уничтожил весь завод, распространился на близлежащий город и отрезал от внешнего мира заводскую больницу, в огненном мешке которой оказались врачи и больные.



Единственная надежда на спасение из огненного пекла - пожарная команда капитана Джека Томаса. Сможет ли горстка смельчаков спасти жизнь сотням отчаявшихся людей, в том числе и своему командиру, волею судьбы оказавшемуся среди пострадавших?

