В огне
В огне (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Ablaze
Боевик, Триллер12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Владелец завода по переработке нефти, Венделл Мэйс, в погоне за сиюминутной прибылью презрел все меры безопасности. В итоге огненный смерч полностью уничтожил весь завод, распространился на близлежащий город и отрезал от внешнего мира заводскую больницу, в огненном мешке которой оказались врачи и больные.

Единственная надежда на спасение из огненного пекла - пожарная команда капитана Джека Томаса. Сможет ли горстка смельчаков спасти жизнь сотням отчаявшихся людей, в том числе и своему командиру, волею судьбы оказавшемуся среди пострадавших?

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Триллер

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
3.4 IMDb

