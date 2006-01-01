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В одну сторону

В одну сторону (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, One Way
Триллеры112 мин18+

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Сюжет

Эдди Шнайдер — креативный директор, который работает в рекламном агентстве, принадлежащем отцу его невесты. Его ждут блестящие перспективы — известность, карьера, скорая женитьба. Но обеспечив алиби насильнику и избавив его от тюрьмы, он стал объектом мести со стороны жертвы насилия.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb