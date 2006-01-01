В одну сторону (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Эдди Шнайдер — креативный директор, который работает в рекламном агентстве, принадлежащем отцу его невесты. Его ждут блестящие перспективы — известность, карьера, скорая женитьба. Но обеспечив алиби насильнику и избавив его от тюрьмы, он стал объектом мести со стороны жертвы насилия.



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