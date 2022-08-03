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В моих снах

В моих снах (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, In My Dreams
Драма, Комедия90 мин18+

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О фильме

Героям совсем не везет в любви. Но стоит им бросить монетки в фонтан, они начинают мечтать друг о друге. Но если верить мифу, у них есть только неделя, чтобы их сны стали реальностью.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В моих снах»