В ловушке
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В ловушке

В ловушке (фильм, 1993) смотреть онлайн

1993, Entangled
Триллер, Драма18+

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О фильме

Подающий большие надежды молодой писатель Дэвид в бессознательном состоянии, с тяжелейшими травмами попадает в больницу. В бреду он видит лишь кошмары, перемежающиеся с образом красавицы Аннабеллы, знаменитой фотомодели, с которой Дэвид однажды случайно познакомился, после чего начался их бурный роман.

Единственным, кого интересует здоровье Дэвида, оказывается таинственный человек, оставляющий медсестре солидную пачку денег и номер своего телефона...

Страна
Канада, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В ловушке»