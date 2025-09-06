Подающий большие надежды молодой писатель Дэвид в бессознательном состоянии, с тяжелейшими травмами попадает в больницу. В бреду он видит лишь кошмары, перемежающиеся с образом красавицы Аннабеллы, знаменитой фотомодели, с которой Дэвид однажды случайно познакомился, после чего начался их бурный роман.



Единственным, кого интересует здоровье Дэвида, оказывается таинственный человек, оставляющий медсестре солидную пачку денег и номер своего телефона...

