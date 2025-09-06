В ловушке (фильм, 1993) смотреть онлайн
1993, Entangled
Триллер, Драма18+
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О фильме
Подающий большие надежды молодой писатель Дэвид в бессознательном состоянии, с тяжелейшими травмами попадает в больницу. В бреду он видит лишь кошмары, перемежающиеся с образом красавицы Аннабеллы, знаменитой фотомодели, с которой Дэвид однажды случайно познакомился, после чего начался их бурный роман.
Единственным, кого интересует здоровье Дэвида, оказывается таинственный человек, оставляющий медсестре солидную пачку денег и номер своего телефона...
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.0 IMDb
- МФРежиссёр
Макс
Фишер
- РДАктёр
Рой
Дюпюи
- ЛКАктёр
Лоренцо
Каччаланца
- КЧАктриса
Кристина
Чейз
- ДДАктёр
Дориан
Джо Кларк
- ЛТАктриса
Лоуренс
Трейл
- ММАктёр
Майкл
МакГилл
- БЛАктриса
Бернадетт
Ли
- Актёр
Пирс
Броснан
- ДНАктёр
Джадд
Нельсон
- ЛГАктриса
Люси
Ганьон
- МТСценарист
Мишель
Туро
- МФСценарист
Макс
Фишер
- ТНСценарист
Тома
Нарсежак
- ПБСценарист
Пьер
Буало
- ДКПродюсер
Дэниэл
Коэн
- ЖДПродюсер
Жак
Дорфманн
- МФПродюсер
Макс
Фишер
- СФПродюсер
Сюзана
Фишер
- ДГХудожница
Дайан
Готье
- РФХудожник
Рональд
Фото
- ТРХудожница
Тереза
Рипо
- СФХудожница
Сюзана
Фишер
- МДМонтажёр
Мари-Софи
Дюбю
- ЖФКомпозитор
Жан-Франсуа
Фабиано