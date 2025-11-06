В городе Сильвии
Wink
Фильмы
В городе Сильвии

Фильм В городе Сильвии

2007, Dans la ville de Sylvia
Драма18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Молодой человек проводит несколько дней и ночей в полном шумов и теней, летнем гулком городе в поисках девушки, однажды им виденной в кафе «Les Aviateurs» несколько лет назад.

Страна
Испания, Франция
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb