В белом плену (фильм, 2012) смотреть онлайн

Одним холодным зимним днем над территорией Норвегии разгорается жаркое сражение двух самолетов — немецкого и английского. В результате столкновения обе машины получают серьезные повреждения и падают в глухом норвежском лесу. Здесь, в изоляции от внешнего мира, враги вынуждены выживать вместе. Тяжелые условия и необходимость поддерживать друг друга постепенно превращают врагов в товарищей.

