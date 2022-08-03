В белом плену
Wink
Фильмы
В белом плену

В белом плену (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Into the White
Драма, Военный99 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Одним холодным зимним днем над территорией Норвегии разгорается жаркое сражение двух самолетов — немецкого и английского. В результате столкновения обе машины получают серьезные повреждения и падают в глухом норвежском лесу. Здесь, в изоляции от внешнего мира, враги вынуждены выживать вместе. Тяжелые условия и необходимость поддерживать друг друга постепенно превращают врагов в товарищей.

Страна
Норвегия, Франция, Швеция
Жанр
Военный, Драма
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb