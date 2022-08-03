В белом плену (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Into the White
Драма, Военный99 мин18+
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О фильме
Одним холодным зимним днем над территорией Норвегии разгорается жаркое сражение двух самолетов — немецкого и английского. В результате столкновения обе машины получают серьезные повреждения и падают в глухом норвежском лесу. Здесь, в изоляции от внешнего мира, враги вынуждены выживать вместе. Тяжелые условия и необходимость поддерживать друг друга постепенно превращают врагов в товарищей.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ПНРежиссёр
Петтер
Несс
- ФЛАктёр
Флориан
Лукас
- ДКАктёр
Давид
Кросс
- СХАктёр
Стиг
Хенрик Хофф
- ЛНАктёр
Локлен
Нибор
- РГАктёр
Руперт
Гринт
- КХАктёр
Ким
Хёуген
- КЙАктёр
Кнут
Йонер
- МФАктёр
Мортен
Фальдаас
- СКАктёр
Сондре
Крогтофт Ларсен
- ОМСценарист
Оле
Мелдгаард
- ПНСценарист
Петтер
Несс
- ПОПродюсер
Петер
Ольбек Йенсен
- МЭПродюсер
Мадлен
Экман
- НПКомпозитор
Нилс
Петтер Молвар